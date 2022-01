◇ 지방사무관 승진

▶장안구 원순호·이성주 ▶권선구 김상우·양은미·유인순·이준재·정신구·서주석 ▶팔달구 신성용·이종득·이현돈·최승란 ▶영통구 신필교·이진숙·전용기·이길훈(이상 1월 10일자)

▶영통구 김애영 ▶권선구보건소 보건행정과장 김형숙 ▶팔달구보건소 보건행정과장 김정원(이상 1월 24일자)

◇ 지방사무관 전보

▶자치분권과장 곽도용 ▶인적자원과장 남기민 ▶시민봉사과장 유원종 ▶체육진흥과장 이일희 ▶환경정책과장 박윤범 ▶청소자원과장 이엽희 ▶수질환경과장 송효실 ▶의회사무국 김영민 ▶장안구보건소 보건행정과장 임정완 ▶농업기술센터 농수산물도매시장관리과장 박찬우 ▶수원시립미술관 미술관학예과장 이소희 ▶도시안전통합센터장 김대용 ▶장안구 김용식 ▶농업기술센터 생명산업과장 오명근 ▶공원녹지사업소 공원관리과장 최재군 ▶기후대기과장 이동희 ▶의회사무국 김기환 ▶화성사업소 문화유산관리과장 김병기(이상 1월 10일자)

▶공항협력국 군소음총괄과장 조남철 ▶영통구보건소 보건행정과장 안순일 ▶장안구보건소 건강관리과장 이종욱 ▶권선구보건소 건강관리과장 김경아 ▶팔달구보건소 건강관리과장 이현미 ▶영통구보건소 건강관리과장 이태희(이상 1월 24일자)

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr