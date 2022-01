위메프 "배송비만 내고 신제품 체험하세요"

매일 1개 인기 중소 브랜드사 신제품 엄선

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 '신상 체험 이벤트'를 신설하고 브랜드 신제품을 배송비 수준 최저가에 한정 수량 판매한다고 7일 밝혔다.

10일부터 시작되는 신상 체험 이벤트는 위메프 상품기획자(MD)가 인기 중소 브랜드사 신제품 중 매일 1개 상품을 선정해 선보인다. 매일 상품에 따라 '2900원 체험딜' 또는 '포인트 지급 후기 이벤트' 두 가지 방식으로 판매한다.

'2900원 체험딜'에서 판매하는 신제품은 2900원 결제만으로 상품을 구매할 수 있고, '포인트 지급 후기 이벤트' 판매 상품은 온라인 최저가에 신제품을 소개하고 베스트 후기 작성 고객에게 위메프 포인트를 제공한다. 이벤트 상품은 모두 무료배송이다.

위메프 관계자는 "신상 체험 이벤트는 이용자에게 우수한 신제품을 소개하고, 신제품 체험 후기를 빠르게 공유하고자 신설했다"며 "파트너사 신제품 홍보, 판매 활성화에 도움이 되는 이벤트가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr