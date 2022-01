[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 정치자금법 위반 혐의를 받는 강인규 전남 나주시장의 아들과 측근이 구속됐다.

광주지법 영장전담 박민우 부장판사는 5일 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 강모씨와 정모씨에 대해 증거인멸 우려를 사유로 구속영장을 발부했다.

이들은 정치자금을 부당한 용도로 지출하고 지난 2018년 지방선거를 앞두고 선거구민들에게 1억4000만원 상당의 홍삼 명절 선물을 돌린 혐의를 받는다.

이 중 정씨는 지방선거 당시 강 시장 캠프 핵심 관계자로 전해진다.

검찰은 이들의 불법 권리당원 모집 의혹에 대해서도 수사 중인 것으로 알려졌다.

