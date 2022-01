美 CDC "임산부 코로나19 백신 접종 조산·저체중아 출산과 무관"

[아시아경제 권재희 기자] 미국 질병통제예방센터(CDC)가 임신 중 코로나19 백신을 맞는 것은 조산이나 저체중아 출산과 관련이 없다는 연구결과를 내놨다.

4일(현지시간) CDC는 임신 2~3개월째 여성을 대상으로 화이자와 모더나 백신을 접종한 결과, 이들 여성은 미접종 임산부와 비교해 조산(임신 37주 이전에 아이를 분만)의 위험이 크지 않은 것으로 나타났다.

또한 임산부의 백신 접종이 비정상적으로 체중이 작은 아이를 출산할 가능성과도 관련이 없다고 강조했다.

이번 연구결과는 CDC가 지난 2020년 12월부터 2021년 7월까지 임산부 4만6079명을 대상으로 연구를 진행한 결과다. 이들 표본에는 백신을 한차례 이상 맞은 임산부 1만64명이 포함됐다.

CNN은 "이번 발표는 코로나19 백신 접종이 임산부에게 안전하다는 것을 보여주는 최신 연구 결과"라고 보도했다.

앞서 백신을 맞은 임신부가 예방 접종을 하지 않은 여성보다 유산 위험이 더 크지 않다는 다른 연구 보고서도 발표된 바 있다.

CDC와 함께 이번 연구를 이끈 예일대학교 헤더 립카인드 박사는 "백신을 맞지 않은 임산부가 오히려 코로나바이러스에 감염돼 조산하는 사례가 나오고 있다"며 백신 접종을 당부했다.

그러면서 "임산부가 백신을 맞으면 태아에게 항체를 전달해 아이를 보호하는 데 도움을 줄 수도 있다"고 덧붙였다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr