하이트진료음료, 무라벨 석수 500mL 낱병 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 하이트진로음료는 먹는샘물 브랜드 석수의 친환경 포장 방식 확대 차원으로 최근 ‘무라벨 석수’ 500mL 낱병 판매 제품을 출시했다고 5일 밝혔다.

회사는 지난해 4월 ‘무라벨 석수’ 2L 묶음판매 제품을 출시한 데 이어, 10월에는 ‘무라벨 석수’ 500mL 묶음판매 제품을 선보였다. 무라벨 묶음판매 제품은 개별 용기에 라벨을 부착하지 않고, 낱병 용기 표면과 묶음 포장재에 제품명, 수원지 등 필수 표시사항들을 인쇄하는 방식의 제품이다.

무라벨 제품은 낱병 라벨을 사용하지 않아 플라스틱 사용량을 줄일 수 있고 낱병 라벨 분리배출의 번거로움이 없다는 등의 장점이 있으나, 무라벨 낱병에 바코드를 표시하기 어려워 낱병 판매에 제약이 있어왔다. 회사는 낱병 판매가 가능하도록 낱병 목 부분에 바코드를 포함한 소형 상표띠를 적용하여 ‘무라벨 석수’ 낱병 제품을 선보였다.

앞서 하이트진로음료는 2013년 환경부와 체결한 ‘생수병 경량화 실천 협약’에 따라 ‘석수’ 페트병을 경량화해 연간 570t의 플라스틱 사용을 절감하고, 기존보다 이산화탄소 배출을 30% 가량 줄이는 효과를 가져왔다. 회사는 연간 약 5억5000병의 생수 페트(500mL 환산 기준)를 생산하고 있으며 향후 묶음 판매 제품 전 물량을 비롯해 자사 생수 페트 생산량 50% 이상을 무라벨 제품으로 전환할 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr