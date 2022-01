[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경남 창녕군이 제39대 부군수에 김무진 경상남도 자치행정국 행정과장을 임명했다.

신임 김부군수는 충혼탑 참배, 임명장 수여, 간부 공무원 상견례로 취임식을 마치고 주요 업무보고를 받으며 공식업무를 시작했다.

김 부군수는 부산 출신으로 동아대학교 법학과를 졸업하고 1995년 고성군에서 공직생활을 시작해 경상남도 항만관리사업소장, 법무담당관실 행정심판 담당, 감사관 감사 담당과 조사 담당 등을 맡았으며 2019년 서기관 승진 후 법무담당관과 행정과장을 역임했다.

김무진 부군수는 “군민을 위한 친절한 행정을 펼치고 직원과 부지런히 소통해 군이 발전하고 각종 현안 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

