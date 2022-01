[신년사] 조계현 카카오게임즈 대표 "올해는 '비욘드 게임' 보여주는 해"

[아시아경제 강나훔 기자] 조계현 카카오게임즈 대표가 "2022년은 카카오게임즈가 만드는 '비욘드 게임(Beyond Game)'이 어떤 모습인지 본격적으로 보여주는 한 해가 될 것"이라며 새해 포부를 밝혔다.

조 대표는 3일 임직원에게 보내는 신년 메시지에서 "카카오게임즈 시즌2를 달성하기 위해 출시 예정 신작 준비와 더불어 서비스 중인 게임 운영에 만전을 기해 게임 사업을 더욱 공고히 하겠다"며 이같이 말했다.

이어 "기대작인 ‘우마무스메 프리티 더비’를 비롯해 ‘가디스오더’, ‘에버소울’, ‘프로젝트 아레스’, ‘디스테라’ 등 다양한 장르의 신작으로 라인업을 더욱 강화할 것"이라며 "'오딘'의 흥행세를 글로벌로 확장하고자 상반기 대만 시장 공략을 필두로 글로벌 전역을 겨냥한 서비스 준비를 시작할 계획"이라고 말했다.

조 대표는 신사업 분야 사업 확장 의지도 내비쳤다. 그는 "프렌즈게임즈, 카카오VX, 세나테크놀로지, 넵튠 등 계열사들과 함께 메타버스, 대체불가능토큰(NFT), 스포츠 등 세 분야 사업을 적극적으로 확장해나가겠다"고 했다.

