[신년사]박차훈 새마을금고중앙회장 “지속성장 기반 구축할 것”

“코로나19에 따른 소비위축, 인플레이션 확대, 가계부채 문제 등 위험요인은 언제라도 상황을 악화시킬 수 있기에 이러한 변화 가능성에 늘 대비해야 합니다. 변화에 빠르게 대응하면서 혁신과 내실을 통한 지속적인 성장기반을 구축하겠습니다.”

박차훈 새마을금고중앙회장은 3일 신년사를 통해 이같이 밝히며 올해 4가지 목표를 제시했다. 안정적 성장부터, 지속가능성 제고, 정체성 강화, 디지털경쟁력 강화 등이다.

박차훈 회장은 “본부주관 금고경영컨설팅 확대 및 고도화를 추진해 양적 성장과 더불어 질적 성장을 이루도록 하겠다”며 “각종 업무시스템을 개발, 고도화해 업무능률을 높이고 새마을금고의 안정적 성장을 도모하겠다”고 강조했다.

ESG(환경·사회·지배구조) 트렌드에 대해서는 “새마을금고도 ESG 경영체계를 확립해 나갈 것”이라면서 “중앙회 내 ESG 경영위원회를 신설해 관련 전략 등 주요정책을 결정하고 그간 추진해오던 활동을 더 가속화하고 체계화하겠다”고 설명했다.

이어 “금융소외계층, 사회적 취약계층 및 소상공인 금융서비스 강화와 더불어 사회적 기업에 대한 육성·지원 프로그램을 확대하겠다”면서 “지역사회와 함께 상생하는 금융협동조합의 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.

또 “태블릿 브랜치 업무범위 확대, 빅데이터 기반 초개인화 서비스제공, 마이데이터 사업 추진 등을 통해 대 고객 금융서비스를 확대하겠다”며 “디지털 전환 가속화를 위한 중앙회 조직개편을 단행해 사업추진 실행력을 높여 디지털시대의 흐름에 맞는 다양한 혁신과 변화를 추진할 것”이라고 언급했다.

