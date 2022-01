[아시아경제 지연진 기자] 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 276,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275,500 2022.01.03 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 미성년 최고 주식부호 800억대 남매...증가율 톱은 학원 재벌家한미약품 표적항암 신약, 국가신약개발과제 선정연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 은 미국 알레그로로부터 기술도입한 안과 분야 신약 '루미네이트(성분명: 리수테가닙)'를 중국 제약사 아파메드 테라퓨틱스에게 중국내 독점적 개발 및 판매권을 이전하는 계약을 체결했다고 3일 공시했다.

