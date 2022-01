트위터 '코로나19 허위정보 유포' 공화당 하원의원 계정 영구정지

[아시아경제 박병희 기자] 트위터가 2일(현지시간) 코로나19 관련 허위 정보를 유포했다며 공화당 마저리 테일러 그린 하원의원의 계정을 영구 정지했다고 블룸버그 통신이 이날 보도했다.

트위터는 그린 의원이 여러 차례 허위 정보 유포 금지 규정을 어겼다며 이번이 다섯 번째이자 영구적인 계정 금지 조치라고 밝혔다.

영구 정지된 계정은 그린 의원의 개인 계정이며 그린 의원은 공식 계정을 계속 이용할 수 있다. 또한 개인 계정 영구 금지 조치에 대해서도

그린 의원은 이날 텔레그램에 트위터는 미국의 적이라고 칭했다. 그는 "우리는 트위터를 필요로 하지 않으며 우리의 적을 물리쳐야 할 때임을 보여줄 것"이라는 글을 남겼다.

그린 의원은 지난해 선거사기 주장과 코로나19 허위정보 전파로 여러 차례 트위터 계정 일시정지 조처를 당한 바 있다. 그린 의원은 도널드 트럼프 전 대통령 추종 인사로 2020년 대선조작 주장을 비롯한 과격한 언행으로 하원 상임위원회에서 퇴출당하기도 했다.

트럼프 전 대통령 역시 작년 1월 지지자들의 의회 난입 사태 이후 트위터와 페이스북 등 주요 소셜미디어에서 계정 영구정지 등의 조처를 당했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr