롯데호텔, '2022 명품 설 선물 세트' 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 '2022 설 명품 선물 세트'를 선보인다고 3일 밝혔다. 명절 전통 인기 상품인 정육과 과일 세트를 비롯해 다양한 가격대의 지역 특산품까지 다양하게 구성했다.

시그니엘 서울과 부산에서는 시그니엘에서만 구매할 수 있는 자체 브랜드(PB) 상품을 만날 수 있다. 최고급 원두를 블렌딩한 '시그니엘 79', '시그니엘 123 블렌드 커피'와 시그니엘 호텔 로비 향을 그대로 느낄 수 있는 '시그니엘 디퓨저' 등이 있다. 시그니엘 부산은 위스키와 잘 어울리는 시가 콘셉트의 프랑스식 초콜릿 '르 시가(Le Cigar)'를 선보인다.

롯데호텔 서울과 월드는 매년 인기 상품으로 손꼽히는 '횡성 명품 한우'와 'LA식 갈비 세트'’를 올해도 판매한다. 청정 해역에서 갓 잡아 맛과 영양이 풍부한 '제주산 옥돔, 은갈치 세트', '진도 독거도 자연산 돌미역 세트' 등 수산물과 '기순도 명품 전통장 세트', 와인, 치즈, 초콜릿 등을 기호에 따라 구성 가능한 '델리카한스 햄퍼 세트' 등도 만날 수 있다.

실속 설 선물 세트도 준비됐다. 롯데호텔 울산에서는 '한우 실속 세트'와 면역력에 좋은 '상황버섯 세트', '청도 반건시 실속 세트' 등을, 롯데호텔 부산에서는 '통보리굴비 세트', '산꿀 자연송이', '김태완 명란젓' 등을 구입할 수 있다.

롯데호텔 제주는 제주 지역의 특색이 담긴 선물 세트를 선보인다. '제주 명품 한우'와 제주도의 대표 특산물인 '제주 흑돼지 삼겹살과 목살'을 비롯해 '제주 굴비 세트 5호', '올레 고등어 세트', 달콤한 과즙이 풍부한 '레드항 5kg' 등을 엄선해 준비했다.

호텔별 판매 기간과 상세한 상품 구성은 롯데호텔 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 유선 상담 및 방문 구매 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr