도민과 소통하는 경남교육청, ‘홍보’ 우수기관 선정

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경남교육청이 교육부가 주관한 2021년 홍보 우수사례 유공 기관 평가에서 우수기관으로 선정됐다.

홍보 우수사례 유공 표창은 코로나19 상황에서 교육정책 홍보 활동 등을 적극적으로 추진해 국민과의 소통에 이바지한 기관에 수여된다.

경남교육청은 뉴미디어 시청자의 특성과 요구를 반영한 홍보콘텐츠를 제작해 교육정책 홍보를 활성화한 공으로 표창을 받았다.

수요자 중심의 맞춤형 교육소식 제공으로 교육정책 이해도를 높였고 교육수요자의 참여형 콘텐츠를 확대했다.

점자형 잡지를 제작하고 활자를 음성으로 변환해 들려주는 보이스아이 코드를 삽입하는 등 교육정책에 소외되는 이가 없게 했고 도민에게 정책 안내를 하고자 언론과 꾸준히 소통했다는 평가이다.

김태균 홍보담당관은 “많은 교육공동체가 경남교육 정책에 참여하고 소통하도록 쉽고 재미있는 콘텐츠를 제작하려 노력했다”며 “더욱 알차고 다양한 콘텐츠를 마련해 도민에게 경남교육 정책을 알리겠다”라고 말했다.

