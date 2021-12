경북도, 내년 낙동강 수계 관리에 839억원 투입

환경기초시설 설치·수질오염총량관리·주민지원사업 등

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북도가 내년도 낙동강 수질개선 사업과 주민지원 사업 등에 쓸 낙동강수계 관리기금 839억원을 확정했다고 31일 밝혔다.

환경기초시설 설치·운영, 비점오염 저감 사업, 수질오염총량관리, 하천 쓰레기 정화사업 등에 전체 낙동강 수계기금 2535억원의 33%를 투입한다.

하수처리장 등 환경기초시설 설치와 운영에 669억원, 비점오염 저감 사업 27억원, 수질오염총량관리 사업 16억원, 주민지원사업 104억원, 하천 쓰레기 정화사업, 상수원관리사업 등에 23억원의 사업비가 반영된다.

기금은 물이용부담금을 재원으로 운용되는데 물이용부담금은 낙동강 본류 구간 하천 등에서 취수한 원수를 직접 사용하거나 정수해 공급받는 최종수요자에게 1t당 170원씩 징수하고 있다.

내년 물이용부담금으로 포항, 경주 등 14개 시군에 대해 378억원을 부과할 계획이다. 상수원보호구역, 수변구역, 댐 주변 지역, 다목적댐이 2개 이상인 안동 등 8개 시·군은 행위 제한과 주민 생활 불편 등을 고려해 물이용부담금을 면제한다.

도는 대구, 경남, 부산, 울산 등 낙동강 하류 지역에 맑은 물을 공급하고 열악한 시·군 재정을 보완해 낙동강수계 수질개선 사업을 활발하게 추진할 여건을 마련했다고 전했다.

소득증대, 복지증진, 640가구 대상 학자금, 공과금 등 지원 등 688개 주민지원사업에 104억원을 투입한다.

최영숙 환경산림자원국장은 “낙동강수계 수질개선으로 쾌적한 물 환경 조성을 위해 환경기초시설 확충, 비점오염 저감 사업, 주민지원사업 등 기금 확보에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

