LH, 올해 정규직 250명 신규 채용…경남도·지역대학 노력 결실 맺어

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도는 29일 개최한 기획재정부 공공기관운영위원회에서 LH가 올해 미채용한 일반정규직 250명 신규 채용 계획이 결정됐다고 30일 밝혔다.

이번 결정으로 LH는 정부의 혁신방안에 따른 정원 감축 등으로 중단됐던 2021년 신규채용을 재개해 일반정규직 250명을 별도 정원으로 채용한다.

이 중 혁신도시법에 따른 5명 이하 채용 제외 등 예외 규정을 적용하더라도 지역인재를 50여명 채용하고, 채용목표제는 이전 지역(경남)인재 30%, 비수도권지역인재 35%, 양성평등 25% 순으로 적용한다.

도는 지난 3월 LH 부동산 투기 의혹이 언론에 최초 보도된 이후 혁신안과 경남혁신도시 연계상생방안 마련을 위해 지역정치권, 경남도의회, 진주시 등과 함께 청와대를 비롯해 국무총리, 기재부, 국토부 등 정부 부처에 지속해서 건의해왔다.

지난 10월 정부의 LH 혁신 1단계 이행계획 확정 후에는 신규채용이 올해 안에 이뤄질 수 있도록 집중적으로 건의해왔다.

특히 지난 1일에는 하병필 도지사 권한대행이 주도해 지역대학총장 3명, 경상국립대 총학생회장이 함께 국무총리를 방문해 건의한 후 급물살을 타고 이번에 결실을 보게 됐다.

또 LH에서는 지난 11월부터 체험형 인턴 497명을 채용해 지역본부에서 4개월간 근무하고 있으며, 내년 3월부터 근무할 체험형 인턴 600여명도 현재 채용 절차를 진행 중이다.

하 권한대행은 "LH 신규채용이 지속될 수 있도록 지역 정치권과 협력을 강화해 정부에 적극적으로 건의하고, 혁신방안에 따른 경남혁신도시 피해가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

