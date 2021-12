해남군, 발로 뛴 만큼 성적도 빛나

인구정책평가 대상, 농산물마케팅 대상…기관 표창 역대 최다 79건 선정



매니페스토 평가 3년 연속 최우수, 기초지자체 ESG 평가 전남 1위

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 2021년 한 해 동안 분야별 종합평가에서 기관 표창 79건을 수상하며 역대 최고 성적을 거뒀다.

30일 군에 따르면 지난해 64건에 비해 15건 늘어난 수치로, 코로나 위기 속에서도 탁월한 성과를 거두고 있는 2021년 해남군정이 대외적인 좋은 평가로 이어진 것으로 나타나고 있다.

해남군은 올해 행정안전부 주관의 지방재정 신속 집행 최우수기관 선정을 시작으로, 대한민국 SNS 대상 공공부문 대상, 대한민국 축제콘텐츠 대상, 전국주민자치박람회 최우수, 인사혁신우수사례 경진대회 최우수, 동·하계 전지훈련 유치실적 평가 최우수 등 분야별 주요 상을 수상했다.

또한 매니페스토 실천본부에서 실시한 민선 7기 기초단체장 공약 평가 3년 연속 SA등급 획득 및 경진대회 2관왕을 수상하고, ESG 행복경제연구소에서 국내 최초로 전국 기초자치단체를 대상으로 벌인 ESG 평가에서 거버넌스 부문 전국 군 단위 유일 최우수(S) 등급 및 종합등급 우수(A) 등급을 획득하는 등 군정 전체에 대한 종합적인 평가에서도 눈에 띄는 성과를 거뒀다.

광주·전남 지방자치경영대상 종합대상을 비롯해 인구정책 우수 시군 평가 대상, 우리동네 복지기동대 우수사례 대상, 적극 행정 우수사례 경진대회 최우수, 지역경제 활성화 평가 최우수, 농산물 식량·원예 평가 최우수, 산림행정 종합평가 최우수, 축산시책 종합평가 최우수 등 주요 시책 평가에서 최고의 성적을 올렸다.

또한 행안부 주관 원스톱 방문 민원창구 평가에서 전남에서 유일하게 수상해 국무총리 기관 표창을 받은 것을 비롯해 코로나 극복을 위한 지역 소상공인 희망대출사업 평가 우수기관, 행안부 지역사랑상품권 전남 유일 우수기관 선정 등 다양한 분야에서 수상의 성과를 올렸다.

명현관 군수는 “역대 최다 기관 표창 수상은 군정 각 분야에서 맡은 바 임무를 다해온 공직자와 군정에 적극적으로 협조해주신 군민이 함께 일군 성과”라며 “열심히 일한 평가로 좋은 성적을 거둔데 큰 보람을 느끼며 내년에도 전 군민이 합심해 해남군의 위상을 더욱 높여 나가겠다”고 밝혔다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr