오병권 권한대행, 광주 제설 전진기지·코로나 선별검사소 잇달아 방문

[아시아경제(광주)=이영규 기자] 오병권 경기도지사 권한대행이30일 경기도 광주시 탄벌동 제설 전진기지 현장을 찾아 겨울철 제설현황을 점검하고, 관계자들을 격려했다.

오병권 권한대행은 "기후변화로 인해 발생하는 예비특보 없는 돌발성 강설 등에 대비하려면 신속하게 제설작업을 추진할 수 있는 제설 전진기지의 중요성이 앞으로 더 커질 것"이라며 "경기도는 대설 관련 도민 피해 최소화를 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

제설 전진기지는 폭설 상황 등에 대비해 염화칼슘을 비롯한 제설 자재, 제설 차량 등을 보관하면서 신속한 제설작업을 수행하는 곳으로 도내 128곳이 있다. 탄벌동 제설 전진기지는 제설제 1660톤, 제설 차량 17대 등을 보유하고 있다.

도는 앞서 올해 12월15일부터 내년 3월15일까지 겨울철 대설ㆍ한파 대응 기간으로 정하고 상습결빙구간 489곳에 자동 제설 장비를 설치했다. 또 폭설 예상 시에는 도청 등 공공기관 출퇴근 시간 조정, 제설제 사전살포 및 대중교통 증편을 추진한다. 이 외에도 제설제 14만9000여 톤, 제설 차량 1863대, 제설기 5187대 등 제설 장비를 확보했다. 특히 선별진료소 등 코로나19 관련 시설을 최우선으로 제설해 도민 불편을 최소화할 계획이다.

오병권 권한대행은 이어 하루 500건 이상의 코로나19 선별검사를 진행하는 광주시보건소를 방문해 관계자들을 격려했다.

오 권한대행은 "코로나에 취약한 우리 주변의 노약자들을 지킨다는 마음으로 조금만 더 힘내 달라"며 "경기도의 방역 실패는 수도권은 물론 대한민국 방역의 실패라는 사명감을 가지고 항상 선제적으로 대응하겠다"고 약속했다.

