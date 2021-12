◆생명보험협회

<승진>

◇본부장(임원)

▲소비자보호본부장 상무이사 김인호

◇팀 장

▲미래전략부 디지털혁신팀장 권혁규 ▲자율규제부 광고심의팀장 이훈

<전 보>

◇부서장

▲전략기획부장 조성준 ▲사회공헌실장 김관철 ▲상품혁신부장 유제상 ▲수도권본부장 경규은 ▲영남본부장 조일원 ▲ 중부본부장 장승록

◇팀 장

▲전략기획부 경영&ESG팀장 이성찬 ▲ 상품혁신부 공시운영팀장 권성오

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr