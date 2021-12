[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 이요원이 과감한 의상을 완벽하게 소화해냈다.

최근 이요원은 자신의 인스타그램에 한 브랜드의 광고 촬영 현장 영상을 게재했다. 영상 속 이요원은 등이 훤히 보이는 과감한 드레스를 입고 뒤태를 과시하고 있다. 등뼈까지 보이는 가녀린 몸매와 고혹적인 자태가 시선을 사로잡는다.

이를 본 지인과 팬들은 "언니 너무 섹시해요" "요정님이네" "아름다워요 언니" 등의 반응을 보였다.

이요원은 JTBC 새 드라마 '그린 마더스 클럽'에 출연한다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr