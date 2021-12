[인터뷰] 한지민, 눈물로 전한 진심 "용기 있는 내가 좋다"

[아시아경제 이이슬 기자] "갑자기 주마등처럼 스치며 눈물이 나네요. 나이가 들었나 봐요." 배우 한지민이 올해를 돌아보며 눈물을 흘렸다. 용기를 내기 시작한 자신이 마음에 든다며 변화와 성장에 대해 말했다.

한지민은 30일 오전 진행된 화상 인터뷰에서 "모두가 어려운 시기에 연기할 수 있다는 것만으로 감사하다"고 말했다.

'해피 뉴 이어'는 저마다의 사연을 안고 호텔 엠로스를 찾은 사람들이 각자의 방식으로 자신만의 인연을 만들어가는 이야기를 담은 영화로, 배우 한지민과 이동욱, 강하늘, 임윤아, 김영광, 서강준, 이광수 등이 14인14색 로맨스를 펼친다.

'엽기적인 그녀', '클래식' 등을 연출한 곽재용 감독이 메가폰을 잡은 영화는 지난 29일 극장과 온라인동영상서비스(OTT) 티빙에서 동시 공개됐다.

이날 한지민은 "작품을 선택할 때 당시 마음이 반영되는데, 코로나19가 사라지면 따뜻한 영화를 보고 싶었고, 관객들도 같은 마음 일거라 기대했다"며 "연말이 주는 설렘과 따뜻함이 잘 담긴 영화"라고 출연 배경을 전했다.

한지민은 극 중 15년째 남사친에게 고백을 망설이고 있는 호텔의 매니저 소진 역으로 분한다. 그는 "영화 '미쓰백' 때는 줄곧 민낯으로 연기했는데, 소진은 '어? 화장 좀 하고 나와도 되겠는데' 싶더라"며 웃었다. 이어 "제가 출연한 영화 중 가장 예쁘게 나와서 만족한다"고 했다.

실제 한지민도 짝사랑을 할까. 크게 고개를 끄덕이며 그는 "초등학교 때도 성인이 되어서도, 마음에 드는 사람한테 좋다고 잘 표현하지 못한다. 거절 당하면 어색해지고 다시 보기 힘들까 걱정된다. 연애는 주로 상대가 먼저 이야기하면 그때 용기 내 시작하는 편"이라고 말했다.

한지민은 인터뷰 도중 채 이틀도 안 남은 올해를 돌아보며 눈물을 흘렸다. 그는 "요즘 '욘더'와 '우리들의 블루스'를 동시에 촬영하느라 2021년이 가는지도 몰랐다"며 "주마등처럼 흘러간다. 지난해 할머니가 돌아가셨고, 가족들한테도 안 좋은 일이 있었다"고 털어놨다.

이어 "모두가 어려운 시기에 작품을 할 수 있다는 것만으로 감사하다"고 말했다.

올해 가장 잘한 일로 '해피 뉴 이어' 출연을 꼽은 한지민은 "깊이 고민하지 않고 선택한 영화다. 그동안 영화를 촬영하며 중압감이 컸는데 '해피 뉴 이어'는 많은 배우가 등장해 부담을 덜었다"며 "마음이 안 좋은 시기에 혼자 집에만 있으면 우울해질 거 같았다. 소진을 통해 위로받고 싶어서 선택했다"고 말했다.

그는 "나이가 드니 하루하루가 소중하다. 예전에는 두 작품 동시 촬영도 망설였지만, 이제는 잘했다고 느낀다. 내년에도 계획 없이 그때그때 '한번 해보자'고 용기 낼 수 있길 바란다"고 했다.

2003년 SBS 드라마 '올인'으로 얼굴을 알린 한지민은 올해로 데뷔 18년 차 배우가 됐다. 걸어온 길을 돌아보며 그는 "변화에 익숙해지기 시작했다"며 "용기 내는 내 모습이 이제 조금 마음에 들기 시작했다"고 말했다.

"예전에는 '나 이런 사람이야', '변하면 안 돼' 하는 생각이 중요했지만 이젠 아니다. 사람은 변해야 하고 나쁜 것이 아니라면 받아들여야 한다. 결과가 좋지 않거나 기대에 못 미쳐도 좋다. 20대의 나는 우물 안에 살았다. 걱정도 많고 우울했지만, 이야기할 사람조차 없었다. 그런데도 최선을 다한 내가 밉지 않다."

한지민은 "점점 소박한 일에 행복을 느낀다. 철없을 때는 갖고 싶은 것도 많았지만, 이젠 나쁜 일 없이 무탈한 것에 감사한다. 올해 떠나보낸 사람들이 많았다. 가족, 친구들 부모님. 나이 들며 이별을 준비하는 일이 많아진다"고 말했다.

그러면서 "좋은 일이 생기는 건 바라지도 않고, 아프고 슬픈 소식만 안 듣고 싶다. 무탈한 게 얼마나 소중한지 알았다. 예전에는 거창한 일에 행복을 느꼈는데 이제 별 탈 없는 게 감사하고 얼마나 행복한지 알게 됐다"고 했다.

