글래드 호텔, 현대홈쇼핑서 '시그니처 램 토마호크' 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 글래드 호텔은 30일 오후 6시40분부터 60분간 현대홈쇼핑 '설수현의 더 설렘' 방송을 통해 '시그니처 램 토마호크'를 선보인다고 밝혔다.

상품은 시그니처 램 토마호크 2㎏과 허브솔트 50g으로 구성됐다. 대상홀딩스의 자회사 대상네트웍스의 친환경 육류 브랜드 '자연방목365Days'와 공동 기획한 상품으로 글래드 호텔 수석 셰프가 엄선해 호텔에서 사용하는 동일한 원육을 제공하는 것이 특징이다. 뉴질랜드 청정 양고기로 12개월 미만의 램만을 사용해 담백하고 쫄깃한 식감을 자랑하며 숄더랙(등심), 부채살, 갈비살 3가지 부위를 동시에 맛볼 수 있다.

호텔은 "시그니처 램 토마호크를 맛있게 즐기기 위해선 먹기 하루 전, 냉장고 또는 흐르는 찬물에서 30분 정도 해동 후 키친타올로 핏물을 제거하고 허브솔트를 뿌린 후 30분 정도 냉장보관하면 부드러운 육질에 은은한 허브 향이 더해져 깊은 맛이 완성된다"고 말했다. 후라이팬으로 요리할 경우 달궈진 팬에 취향에 따라 기름, 버터를 두른 후 중불에서 각 면을 약 5분에서 10분정도 조리하고, 에어프라이어는 200도로 예열한 뒤 고기를 넣고 각 면을 약 10분씩 조리하면 된다는 설명이다. 이외에도 플래터, 찹스테이크, 필라프, 카레 등 다양한 요리로 활용이 가능하다.



글래드 호텔 관계자는 "연말연시 특별한 홈파티를 계획하고 있는 고객들을 위해 호텔에서 사용하는 동일한 원육을 제공하는 '시그니처 램 토마호크'를 홈쇼핑 채널을 통해 선보이게 됐다"며 "양고기의 3가지 부위를 동시에 맛볼 수 있는 고급스러운 연말 특식으로 사랑하는 이들과 즐거운 시간을 보내길 바란다"고 말했다.

