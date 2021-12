[아시아경제 공병선 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 16,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 473,517 전일가 16,100 2021.12.30 14:19 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 고성능·초경량 군전용 위성통신 전력화한화시스템, ‘K1E1 전차 포수조준경’ 성능개량 나선다‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 쏠리드윈텍 외 18개사에 선급금 800억원을 지급하기로 결정했다고 30일 공시했다.

이는 자기자본 대비 7.75% 수준이다. 지급 목적은 방위산업에 관한 착수금 및 중도금 지급 규칙에 의거한 선급금 지급이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr