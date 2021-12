광주 서구, 마을정부 구현 역량강화 특강 실시

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구가 지난 29일 마을 정부 구현을 위해 주민자치위원 등 마을리더에 대한 역량강화 특강을 실시했다.

30일 서구에 따르면 이번 특강은 서구형 자치모델 구축의 첫 단계로 추진 중인, 마을정부 구현을 위한 특강이며 18개동 동장과 주민자치위원, 보장협의체위원 등을 대상으로 마을정부를 위한 환경과 과제라는 주제로 진행됐다.

특강은 포스트 코로나 시대를 대비해 100여명의 마을리더들이 참여하는 등 지방 분권의 시대적 흐름에 걸맞는 생활 속 마을 정부 구현에 대한 높은 관심과 열기를 확인할 수 있는 자리였다.

주민자치센터 프로그램 활성화를 위해 지난 21일부터 3일간 플랜테리어를 직접 체험함으로써 향후 동별 특화된 주민자치 프로그램 구성을 위한 기회를 함께 제공한 바 있다.

서구는 전국주민자치박람회에서 6년 연속 전국 최다 우수사례에 선정되는 등 주민자치 선도 지자체로써의 면모를 유감없이 발휘하며 전국에 수범사례가 되고 있다.

매년 마을리더로써 기본 소양을 기르고 역량을 강화하고자 주민자치 역량강화 워크숍 등 다양한 교육을 진행하고 있다.

서대석 서구청장은 “내년부터는 골목길 청소, 어린이공원 관리 등 주민생활과 밀접한 공공서비스를 동에서 제공하는 마을정부를 본격 추진할 예정이다”며 “이번 교육을 통해 주민자치위원 등 마을 리더들의 역량이 한층 더 성장해 삶에 마을정부가 정착하는 초석이 되길 바란다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr