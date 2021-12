울주군 이끌 유망한 영농 후계 찾습니다!

2022년 후계농업경영인·청년 후계농 지원사업 시행

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 울산시 울주군이 2022년 1월 28일까지 후계농업경영인과 청년창업형 후계농업경영인 지원사업 대상자를 모집한다.

해당 지원사업은 울주군의 미래농업을 이끌 유망한 예비 농업인과 청년 농업인을 발굴해 변화하는 농업 현장에 대응하고 성공적인 영농 정착을 돕고자 마련됐다.

후계농업경영인은 시행연도 기준 만 18세 이상 50세 미만의 영농경력 10년 이하 농업인을 대상으로 최대 3억원 한도, 5년 거치 10년 분할 상환에 연리 2%의 융자조건으로 농지 구매와 시설설치 등을 위한 육성자금을 지원한다.

청년창업형 후계농업경영인은 만 18세 이상 만 40세 미만으로 영농경력 3년 이하의 농업인에 최대 3년간 월 80~100만원의 영농정착지원금을 영농경력에 따라 차등 지급한다.

후계농업경영인은 주소지 담당 읍·면 행정복지센터에 사업신청서를, 청년창업형은 농림사업정보시스템 홈페이지에 청년 후계농 신청서를 제출하면 평가와 심의를 거쳐 대상자로 선정된다.

군 관계자는 “젊고 유능한 농업인들이 사업에 참여할 수 있도록 많은 관심 가져주길 바란다”라고 말했다.

