[포토]서울영동농협 강남구에 사랑의 쌀 300포 기증

[서울 자치구 포토 뉴스]신목신용협동조합 양천구에 이웃돕기 성금 1000만원 전달...마포구 문화예술활성화 구민 표창

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 29일 구청 본관에서 서울영동농협과 함께 어려운 이웃을 위해 ‘사랑의 쌀 전달’ 행사를 개최했다.

서울영동농협은 20kg 쌀 300포를 기증, 기증한 쌀은 관내 취약계층에 전달될 계획이다.

이날 행사에는 정순균 강남구청장, 이기선 지역경제과장, 이종호 서울영동농협 조합장, 민경욱 서울영동농협 조합장 상임이사가 참석했다.

신목신용협동조합(이보란 이사장)은 코로나19 장기화로 위기를 맞은 저소득 가정 주민들이 따뜻한 연말연시를 보낼 수 있도록 양천사랑복지재단을 통해 성금 1000만 원을 기부했다.

김수영 양천구청장은 “전해주신 성금이 지역 내 어려운 이웃을 돕는 데 쓰일 수 있도록 소중히 잘 전달하겠다. 지역사회를 위해 아낌없는 나눔을 실천해주신 신목신용협동조합에 감사드린다”고 말했다.

마포구(구청장 유동균)가 29일 마포구청에서 마포구 문화예술 활성화에 기여한 구민에게 표창을 수여했다.

이번 표창 대상자는 총 5명으로 ▲한국 SGI 마포권 ▲김종열 초심사 주지스님 ▲황신기 신촌강서교회 목사 ▲김혜란 경의선책거리 실장 ▲서정임 마포출판진흥센터 팀장이다.

