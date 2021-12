주금公, 1월 보금자리론 금리 동결…상품 만기에 따라 연 3.00%로 이용 가능

[아시아경제 이광호 기자]한국주택금융공사는 장기 고정금리·분할상환 주택담보대출인 보금자리론의 1월 금리를 동결한다고 29일 밝혔다.

이에 대출만기별로 'u-보금자리론'과 't-보금자리론'은 연 3.10%(10년)부터 3.40%(40년), '아낌e-보금자리론'은 이보다 0.1%포인트 낮은 연 3.00%(10년)부터 3.30%(40년)가 기준금리로 만기까지 고정 적용된다.

보금자리론 대출만기 중 10년부터 30년까지는 별도의 제한이 없으나 40년 만기 초장기 보금자리론의 경우 신청인이 만 39세 이하 또는 혼인신고일로부터 7년 이내(3개월 이내 결혼예정자 포함)인 신혼가구에 한하여 신청이 가능하다는 점에 유의할 필요가 있다.

주금공 관계자는 "상품 및 만기별 기준금리에 추가 우대금리 및 가산금리를 가감한 최종금리가 대출만기동안 동일하게 적용되는 구조"라며 "기타 요건 등 자세한 사항은 공사 누리집에서 확인하거나 콜센터로 문의하길 바란다"고 말했다.

