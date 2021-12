[아시아경제 최대열 기자] 금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 4,580 전일대비 20 등락률 +0.44% 거래량 521,664 전일가 4,560 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속 [특징주]금호타이어, 3분기 적자 전환에 이틀째 큰 폭 하락[클릭 e종목] 금호타이어, 소송·물류비 상승에 적자전환 close 는 한국토지주택공사(LH)와 30일 전라남도 함평군 산업단지 내 공장 새부지 조성사업 협약을 맺는다고 29일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr