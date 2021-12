올해 아파트 입주물량 ‘5년 내 최저’… 내년도 청약열기 지속

[아시아경제 류태민 기자] 올해 전국 아파트 입주물량이 최근 5년 새 최저치를 기록한 것으로 나타났다.

29일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 국토교통부 ‘주택건설실적통계’ 자료를 통해 2017년부터 올해까지 전국 아파트 입주물량을 조사한 결과, 올해 총 31만9165가구(입주예정 물량 포함)가 입주하며 5년 내 가장 낮은 모습을 보였다.

이는 전년도 아파트 입주물량과 비교했을 때 약 14.5% 감소한 수준이다. 이 중 수도권은 17만9307가구로 전년보다 7.3% 줄었고 5대 광역시는 올해 5만2784가구가 입주하며 22.3% 감소했다. 지방광역시의 경우 올해 8만7074가구 입주에 그쳐 전년 대비 22.1% 감소한 모습을 보였다.

입주물량 감소세가 지속되면서 청약 경쟁률도 높게 나타났다. 한국부동산원 청약홈에 따르면 올해 전국 청약경쟁률은 18.8대 1을 기록했고, 공급난이 이어지는 서울은 164.4대 1까지 치솟았다. 이는 지난해보다 84.9% 상승한 수치다.

업계 관계자는 “정부 역시 공급 부족을 인식하고 대규모 공급을 예고하고 있지만 실제 입주까지 상당한 기간이 소요될 것으로 예상된다”며 “내년에도 뜨거운 청약 시장 분위기가 지속될 것으로 전망된다”고 말했다.

