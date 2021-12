SSG닷컴, 한국소아암재단에 헌혈증 및 후원금 기부

임직원 개별적으로 기증한 헌혈증 300매

회사가 마련한 기부금 1000만원 함께 전달

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴은 한국소아암재단에 헌혈증 300매 및 기부금 1000만원을 전달한다고 29일 밝혔다.

이번에 기부한 헌혈증은 SSG닷컴 임직원이 개별적으로 헌혈을 진행한 후 회사에 기증하는 형태로 마련했다. 회사 차원에서도 기부에 동참하고자 헌혈증 1매당 후원금 3만원을 기부하는 '매칭그랜트(Matching Grant)' 방식을 통해 1000만원을 함께 전달한다. 해당 헌혈증과 기부금은 경제적 어려움을 겪고 있는 소아암 환아 및 가족들을 위해 사용될 예정이다.

박상대 SSG닷컴 ESG추진팀장은 "임직원이 직접 참여한 사회공헌 활동을 통해 나눔을 실천하고자 한다"며 "사회적 취약계층에게 조금이나마 보탬이 되었으면 한다"고 말했다.

내년에도 SSG닷컴은 다양한 유형의 사회공헌 프로그램을 운영하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화에 나설 방침이다. 걷기와 기부를 연계한 '쓱 드림 걷기 캠페인'을 연 2회로 정례화하고 도서 나눔, 헌혈증 기증, 임직원이 매월 자발적으로 기부하는 금액과 같은 액수의 후원금을 회사가 기부하는 '희망배달캠페인' 활동을 지속 전개할 예정이다.

