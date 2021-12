[클릭 e종목]"휠라홀딩스, 코로나19 피해 반영 목표가 16%↓"

대신증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 대신증권은 29일 휠라홀딩스에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표가는 직전보다 16% 내린 5만3000원을 제시했다. 글로벌 브랜드로서 가치가 매우 저평가된 상황이지만 코로나19 상황에서 브랜드의 피해가 컸던 점을 반영해 주가를 하향했다.

4분기 휠라홀딩스의 매출액은 8385억원, 영업이익은 857억원으로 전년동기대비 각각 5%, 26% 성장할 것으로 전망된다. 중국 수수료를 제외한 순수 국내 매출액은 1년 전보다 6% 증가할 것으로 기대되고, 영업이익은 118% 늘어날 것으로 전망된다. 중국 수수료 수입 증가율은 4분기에 소폭 역성장할 것으로 추정된다.

유정현 대신증권 연구원은 “지난해 같은 기간에 발생했던 재고처분손실 60억원 영향으로 국내 영업이익은 급증할 것”이라며 “이를 제거한 실질 영업이익 개선폭은 3%정도로 추정된다”고 분석했다.

미국 법인 매출액은 글로벌 공급망 붕괴 영향으로 저가 제품 소싱이 원활하지 않았지만 오히려 고단가 제품 매출 비중이 상승하면서 4%가량 성장할 것으로 전망된다. 영업이익은 지난해 4분기에 발생했던 물류센터 셧다운에 따른 일회성 비용이 사라지면서 흑자전환에 나설 것으로 예측된다. 로열티의 경우 오미크론 여파로 4분기 소비 심리가 위축되면서 3%가량 줄어들 것으로 보인다.

유정현 연구원은 “아쿠쉬네트는 4분기 골프 비수기 시즌임에도 불구하고 양호한 수요를 보이겠지만 지난해 호실적 기저 부담으로 영업이익은 8% 역성장 할 것”이라고 전했다.

