[아시아경제 지연진 기자] 티라유텍 티라유텍 322180 | 코스닥 증권정보 현재가 12,700 전일대비 750 등락률 -5.58% 거래량 73,640 전일가 13,450 2021.12.28 14:54 장중(20분지연) 관련기사 티라유텍, 로봇사업부 물적분할 결정티라유텍, 클루커스와 '인공지능 기반 SaaS형 스마트팩토리 플랫폼' 개발 파트너십[르포]"사람은 명령만, 일은 로봇이"…국내 최대 물류전시회 가보니 close 은 28일 임시주주총회를 열고 로봇사업을 물적분할해 티라로보틱스(가칭)를 신설하는 분할계획서를 승인했다고 28일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr