[아시아경제 지연진 기자] 대보마그네틱 대보마그네틱 290670 | 코스닥 증권정보 현재가 40,050 전일대비 700 등락률 +1.78% 거래량 101,145 전일가 39,350 2021.12.28 14:53 장중(20분지연) 관련기사 대보마그네틱, 31억 규모 전자석 탈철기 공급계약 체결대보마그네틱, 27억규모 전자석 탈철기 공급계약 체결대보마그네틱, 60.9억 규모 2차전지 소재 임가공 계약 close 은 중국 2차전지 관련장비 판매사인 HRK와 46억원 규모의 전자석 탈철기 공급계약을 체결했다고 28일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr