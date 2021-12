경북 청송군, ‘농축산물가격안정기금’ 출연 업무협약식 열어

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 윤경희 청송군수는 지난 27일 군청 제1회실에서 7개 계통출하조직과 농축산물가격안정기금 출연을 위한 업무협약을 체결했다.

7곳은 대구경북능금농협, 청송농업협동조합, 남청송농업협동조합, 현서농업협동조합, 청송영양축산업협동조합, 진보엽연초생산협동조합, 청송사과유통센터이다.

청송군 농축산물가격안정기금은 농축산물의 도매시장가격이 최저가격 이하로 하락했을 때 도매시장가격과 최저가격 차액의 일부를 지원하고, 가격안정 시책을 추진한다.

농가경제 안정을 도모하고자 2014년 청송군의회 이광호 의장의 대표발의로 관련 조례를 제정했다.

청송군은 2025년까지 군 출연금, 계통출하조직 출연금, 기금운용수익금, 기타 출연금 및 수익금 등으로 100억원 이상의 기금을 조성할 계획이다. 현재까지 30억원이 조성됐으며 이번 업무협약에서 7개 조직은 2022년부터 2027년까지 6년간 10억원을 출연하기로 했다.

윤경희 청송군수는 “농가경제 안정을 위해 기금 조성에 동참해준 지역 농축협장께 감사드린다”며 “모두 책임감을 갖고 노력해 농업인을 지원하자”고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr