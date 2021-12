조폭 낀 도박단 억대 판돈 걸고 도심서 ‘아도사키’ … 부산경찰청, 두목 A 씨 불구속 송치

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산과 충남에 있는 사무실에서 억대 판돈을 건 속칭 아도사키 도박을 주도한 조직폭력배 두목 50대 A 씨(남)가 검거돼 불구속 송치됐다.

28일 부산경찰청은 심야 시간에 상습적으로 남, 여 수십명을 모집해 아도사키 도박을 진행한 조폭 두목 A씨와 운영진 4명을 붙잡아 검찰에 넘겼다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 조직폭력배 두목의 지위를 이용해 운영진을 모집했고, 빈 사무실과 창고를 빌려 도박판을 열었다. 도박 판돈 규모는 모두 수억원대였고, A 씨는 판마다 2%의 수수료를 가져갔다.

피의자 5명은 창고총책 A씨와 전주, 딜러, 판돈 정리, 감시책으로 남성 2명과 여성 3명으로 이뤄졌으며 2020년 12월부터 2021년 5월까지 6개월간 도박을 진행했다.

경찰은 조직폭력배 두목이 회사사무실로 위장한 도박장을 운영한다는 첩보를 입수해 위장 손님으로 현장에 잠입했다.

경찰은 위장 잠입으로 현장에서 증거를 수집했고 피의자들을 급습해 ‘형법 247조 도박 장소 등 개설’ 혐의로 불구속 송치했다.

