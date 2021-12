[특징주]텔레칩스, 차량용 MCU 독자개발 부각…현대차 설계·삼성 생산협력 기대↑

[아시아경제 박형수 기자] 텔레칩스 텔레칩스 054450 | 코스닥 증권정보 현재가 18,600 전일대비 1,250 등락률 +7.20% 거래량 4,952,012 전일가 17,350 2021.12.28 10:18 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에띄네]코스닥 -11일 드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株! close 가 강세다. 문재인 대통령이 삼성과 현대차의 차량용 반도체 협력을 당부했다는 소식이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다. 국내 대표 차량용 시스템 반도체 전문 기업인 텔레칩스 텔레칩스 054450 | 코스닥 증권정보 현재가 18,600 전일대비 1,250 등락률 +7.20% 거래량 4,952,012 전일가 17,350 2021.12.28 10:18 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에띄네]코스닥 -11일 드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株! close 는 최첨단운전자보조시스템(ADAS)에 적용 가능한 반도체를 만드는 핵심 기술을 가진 회사다.

28일 오전 9시27분 텔레칩스는 전날보다 8.93% 오른 1만8950원에 거래되고 있다.

전날 문재인 대통령은 6대 기업 총수 간 청와대 오찬간담회에서 미래 먹거리 산업을 위한 기업 간 협력의 중요성을 강조했다.

오찬 비공개 환담에서 문 대통령이 "차량용 반도체에서 삼성전자와 현대자동차가 긴밀히 협력하면 좋겠다"고 말했다고 박경미 청와대 대변인이 밝혔다. 이재용 삼성전자 부회장과 정의선 현대자동차 회장은 별다른 답을 하지 않았다.

문 대통령은 정의선 현대차 회장을 향해 “국산 자동차의 유럽과 미국 판매량이 크게 늘었는데 외국과 경쟁하려면 기술과 서비스로 경쟁해야 한다”며 이같이 말했다. 차량용 반도체가 세계적으로 품귀현상을 빚는 가운데 국내 기업 간 협력을 통해 포스트코로나 시대에 세계 시장을 선점해야 한다는 뜻으로 해석된다.

관련업계는 현대차가 시스템 반도체를 설계하고, 삼성전자가 위탁 생산하는 방식의 협력이 이뤄질 것으로 기대했다. 일각에서는 현대차와 삼성전자가 직접 차량용 시스템 반도체를 공동 개발한 뒤 삼성의 파운드리 시설을 통해 생산하는 방식도 거론된다.

현대차와 삼성전자는 자동차 반도체에 관심을 두고 있다. 현대차는 현대모비스, 현대오토에버 등을 통해 자동차 반도체 내재화 작업에 들어갔고, 삼성전자는 업계 최초로 자동차용 5세대 이동통신(5G) 모뎀칩과 폭스바겐 전기차에 사용될 인포테인먼트용 프로세서를 최근 공개하기도 했다. 현대차와 삼성전자는 회사 간 협력 범위를 확대하고 있다. 국내 팹리스를 매개로 한 MCU뿐 아니라 첨단 반도체인 10㎚ 자동차용 애플리케이션 프로세서(AP)가 개발될 것이라는 기대가 커지고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr