니카라과 "대만대사관 건물 압류, 中에 넘길 것"...대만 반발

[아시아경제 이현우 기자] 최근 대만과 단교하고 중국과 수교한 니카라과가 옛 대만대사관 소유 건물과 자산을 중국정부에 넘긴다고 발표했다. 대만정부는 비열한 행위라며 크게 반발하고 나섰다.

26일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 니카라과 검찰은 이날 성명을 통해 "니카라과에 있는 대만대사관 소유 모든 부동산과 동산, 장비 등을 압류해 중국 정부로 넘길 것"이라며 "'하나의 중국' 원칙을 인정한 것은 이러한 자산들이 중국 소유라는 의미"라고 밝혔다.

앞서 니카라과 주재 대만 대사관은 지난 10일 니카라과 정부의 단교 조치와 출국 요구에 급하게 대사관 건물과 자산 등을 정리, 니카라과 천주교 측에 1달러에 매각하기로 결정했다. 니카라과 정부가 23일까지 대만대사관 직원과 가족들에게 철수를 명령하면서 형식적인 매각이지만 사실상 기부를 한 셈이다.

대만외교부는 앞서 22일 변호사 입회하에 자산 이전 계약을 마무리했다고 발표했다. 그러나 기부사실이 알려지자 니카라과 정부는 대만대사관이 자산을 임의로 기부하는게 불법이라며 해당 자산을 압류했다.

대만 정부는 곧바로 반발하고 나섰다. 대만 외교부는 이날 성명을 통해 외교관계에 관한 빈 협약 규정을 들어 "대표단의 부지와 자산, 기록물을 존중하고 보호해야 한다"며 "대만의 옛 자산을 압류하거나 이전하는 것은 불법"이라고 주장했다. 이어 "국제사회가 니카라과와 중국의 비열한 행위를 함께 비난하고, 니카라과 가톨릭이 자산의 소유권을 찾을 수 있도록 도와야한다"고 촉구했다.

