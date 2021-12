[아시아경제 최동현 기자] 이스라엘이 자국 의료진을 대상으로 코로나19 백신 4차 접종 효용 테스트에 들어갔다.

27일(현지시간) 블룸버그 등 외신은 이스라엘이 텔아비브 외곽 도시에 위치한 '쉐바 메디컬 센터' 소속 의료진 150명을 대상으로 코로나19 백신 4차 접종을 시행할 것이라고 보도했다.

이들 의료진은 8월20일 이전에 3차 접종을 받았으며 현재 항체 수치가 낮은 상황으로 알려졌다. 이스라엘 보건부 관계자는 "항체 형성 정도와 백신의 안전성 검증을 통해 코로나 백신 4차 접종의 필요성을 확인할 것"이라고 말했다.

메디컬 센터의 제이콥 라비 교수는 "4차 접종이 오미크론 변이에도 예방 효과를 보여줄 것으로 기대한다"고 전했다.

이번 시험에는 화이자·바이오엔테크의 코로나19 백신이 사용된다.

