검찰, '영장 기각' 곽상도 전 의원 보강수사… 경쟁 컨소시엄 건설사 상무 소환조사

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 대장동 개발 로비·특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 한 차례 구속영장이 기각된 곽상도 전 국회의원의 혐의 입증을 위한 보강수사에 나섰다.

27일 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 2015년 대장동 개발 민간사업자 공고 당시 화천대유·하나은행 컨소시엄과 경쟁했던 산업은행 컨소시엄에 참여한 A건설사 상무 B씨를 참고인으로 불러 조사했다. B씨는 당시 A건설사에서 택지지구·공모 사업 등을 담당했던 인물로 알려졌다.

검찰은 수사 과정에서 당시 A건설사 측이 김정태 하나금융지주 회장 측에 산업은행 컨소시엄에 함께 하자고 제안한 정황을 포착한 것으로 전해졌다. 이 같은 하나은행 컨소시엄 무산 위기를 화천대유 대주주 김만배씨가 곽 전 의원에게 부탁해 막은 것으로 검찰은 의심하고 있다.

이날 B상무에 대한 소환조사도 곽 전 의원의 알선수재 혐의 입증을 위한 보강수사 차원에서 이뤄졌다.

앞서 검찰은 곽 전 의원이 이처럼 화천대유 측에 도움을 주고 그 대가로 수년 뒤 아들을 통해 퇴직금 등 명목으로 세금을 제외한 25억원을 챙겼다고 보고 지난달 특정경제범죄법상 알선수재 혐의로 구속영장을 청구했지만 법원에서 기각됐다.

특히 당시 영장실질심사를 맡았던 판사가 "범죄 성립 여부에 다툼의 여지가 있어 피의자의 방어권 보장이 필요한 것으로 보인다"고 기각 사유를 밝혀 대장동 관련 로비 의혹에 대한 검찰의 수사 능력과 수사 의지에 대한 비난 여론이 일기도 했다.

