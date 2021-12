구례군, 안전한 구례 만들기…동절기 산불예방 홍보부터

실과장 정책토론회의서 겨울철 산불조심 적극 홍보 지시

산불예방홍보로 구례군의 우수한 자연 지키기 총력 주문

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군 김순호 군수는 27일 실과장 정책토론회를 개최하고 소각행위로 인한 산불을 예방 홍보를 포함해 군정 현안에 대한 적극적인 추진을 당부했다.

이날 토론회에서 김 군수는 쓰레기 등 소각으로 발생하는 산불예방을 적극 홍보하고, 연말연시 코로나19 방역수칙 준수 및 홍보, 노후 상수관망 정비사업으로 인한 단수지역 홍보, 내년도 업무추진 준비, 선거철에 따른 공직자 중립 지키기 철저 등 한층 더 발전하는 구례를 위한 업무추진을 지시했다.

최근 구례군에 발생한 산불을 포함하여 전남 내에서 크고 작은 산불이 자주 발생함에 따라 이장회의 또는 반회보 등을 통해 산불예방 협조사항을 적극 홍보한다는 방침이다.

구례군은 산불예방 협조사항으로 산림 내, 연접지에서 불법소각행위, 논?밭두렁 및 쓰레기 소각행위, 산행 시 흡연 및 인화성물질 소지 금지 등을 알리며 산불발견 즉시 구례군 산림소득과 또는 소방서에 신고를 홍보할 계획이다.

김순호 군수는 “겨울철에 발생하는 산불에 대해 경각심을 가지고 예의주시하라”며 “구례군은 산이 많아 특별히 예방활동에 만전을 기하라”고 주문했다.

한편 구례군은 산불뿐만 아니라 동절기 한파로 인한 난로 등의 사용으로 화재발생 우려가 있으니, 주택이나 상가에 대해서도 마을방송 등을 활용하여 적극적인 홍보로 화재로부터 안전한 도시를 만들겠다고 밝혔다.

