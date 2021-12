[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 이인숙 현 성산2동장 등 3명을 4급(국장)으로 승진했다.

또 아동청소년과 오상철 팀장 등 6명을 5급(과·동장)으로 승진시켰다.

특히 이인숙 국장 승진 예정자는 마포구 언론팀장, 홍보과장, 자치행정과장 등을 역임한 마포구 대표 홍보맨이다.

◆마포구 <4급 승진> ▲세무1과장 김건탁 ▲보건행정과장 민화영 ▲성산2동장 이인숙 <5급 승진> ▲세무2과 김정해 ▲생활체육과 조세원 ▲아동청년과 오상철 ▲교통행정과 이재선 ▲건설관리과 김동원 ▲망원1동 양상현

박종일 기자 dream@asiae.co.kr