DL건설, 청주 남주동2구역 가로주택정비사업 수주

[아시아경제 김민영 기자] DL건설은 충북 청주 남주동2구역 가로주택정비사업의 시공사로 선정됐다고 27일 밝혔다.

지난해 해당 사업은 충북 청주 남주동 일대에 지하 5층~지상 최대 37층, 6개동 규모의 공동주택을 건설하는 사업이다. 연면적은9만8125㎡이며, 공동주택 504가구와 오피스텔 54가구로 구성됐다. 총 공사비는 약 1360억원이며, 공사 기간은 실착공일로부터 약 35개월이다.

DL건설은 e편한세상만의 라이프스타일 맞춤 평면인 C2 HOUSE를 적용할 계획이다.

최근 DL건설은 △서울목동 657-1번지 △대구대명 LH참여형 △서울 석관 1-3구역 △대구 수창동84-1번지△대전 유천1BL·2BL 등에서 수주 및 사업권을 확보하는 등 가로주택정비사업에서 성과를 거두고 있다.

DL건설 관계자는 "지금까지 쌓아 올린 풍부한 정비사업 노하우를 바탕으로 신속하고 원활한 추진을 통해 성공적으로 사업을 추진할 것"이라고 말했다.

