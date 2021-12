안경덕 고용부 장관 "중대재해법 안착 1조원 지원"

27일 확대정책점검회의 개최

내년 산재예방 예산 집행 강조



고용회복세 재정지원 '반짝효과' 지적엔

"올해 직접일자리 지원대상 16만명 감소" 반박



[세종=아시아경제 문채석 기자] 안경덕 고용노동부 장관이 내년 1월27일부터 시행되는 중대재해 처벌 등에 관한 법률(중대재해법) 안착을 위해 내년 산업재해 예방 예산인 1조원 규모의 재정 지원을 할 예정이라고 밝혔다. 올해 고용 개선세가 정부의 재정 투입 영향이라는 지적을 반박하기도 했다.

안 장관은 27일 정부세종청사에서 '확대 정책점검회의'를 주재하고 "내년 중대재해법이 적용되는 50인 이상 기업이 현장의 위험요인을 스스로 관리할 수 있도록 1조원 넘는 재정 지원을 연계할 것"이라고 말했다. 고용부의 내년 산재 예방 예산은 올해보다 11.8% 증가한 1조1000억원으로 역대 최고다. 2년 새 두 배 넘게 늘었다. 고용부는 산재예방시설 융자(3563억원), 위험기계 교체(3271억원), 안전시설 개선(1197억원) 등에 쓸 계획이다. 안 장관은 "정부와 현장 노력 덕분에 올해 산재 사망자 수는 억대 최저치인 820명대를 기록할 것"이라며 "기업은 단 한 건의 인명사고라도 줄일 수 있도록 안전조치를 고민하고 실행해야 할 때"고 강조했다.

그는 올해 일자리 상황이 코로나19 사태 이전 수준을 "99.98% 회복했다"고 알렸다. 지난달 기준 고용률이 67.5%로 역대 최고치를 기록했다는 근거를 들었다. 일각에선 고용 회복세에 대해 정부 재정 일자리 확대에 따른 '반짝 효과'가 작용한 결과고, 민간 기업 중심의 '양질의 일자리'가 늘어난 건 아니라고 지적한다. 이에 대해 안 장관은 "고용 개선세가 재정투입의 결과라는 지적이 있는데, 정부가 직접 창출하는 일자리 규모는 작년에 비해 올해 16만 명 감소했다"고 반박했다. 고용부에 따르면 공공 일자리 규모는 지난해 138만9000명에서 올해 122만8000명으로 줄었다. 내년 일자리 사업 예산 중 노인 일자리 등 직접 일자리 예산은 전체의 10% 수준인 3조3000억원만 투입한다고 고용부는 알렸다.

안 장관은 내년 일자리 정책에 대해 "완전한 고용회복을 위해 총력 대응할 것"이라고 강조했다. 고용부의 일자리 예산은 24조5000억원이다. 고용부는 4조4000억 원을 투입해 63만 명 규모의 청년 일자리 지원을 강화할 계획이다. 고용유지지원금에 6000억원을 투입해 항공·여행업 등 코로나 피해가 큰 분야를 중심으로 고용 유지 지원을 이어나간다. 내년 1월1일부터 퀵서비스기사(배달·택배기사 등 포함), 대리운전기사 등 특수고용직(특고) 중 일부 고용보험 대상이 아닌 업종 종사자를 대상으로 고용보험 제도를 확대할 방침이다.

안 장관은 "민간 일자리 시장이 어려운 상황에서 재정을 적극적으로 운영하는 것은 정부의 책무"라며 "정부는 민간 중심의 양질의 일자리가 더 많이 만들어지도록 신산업 육성과 미래 인재 양성을 위해 노력할 것"이라고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr