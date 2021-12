[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 27일 신규 소방공무원 40명을 임용했다.

2021년 창원시 소방공무원 합격자는 111명으로, 지난 9월 중앙소방학교에서 교육받은 자 중 40명을 우선 발령했다.

이들은 소방학교에서 15주간 신임 교육 과정을 이수했으며, 각 관서에서 4주간 실습 후 관내 119안전센터로 배치돼 임무를 수행한다.

이번에 임용된 박승혁 소방사는 “소방공무원으로서 책무와 사명감을 가지고 시민의 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

허성무 시장은 “처음 임용됐을 때의 마음가짐으로 각종 재난 현장에서 시민 전을 위해 최선을 다하는 소방관이 되길 바란다”고 말했다.

