2021년 피자전문점 1위 3관왕 기념

[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 2021년 피자전문점 부문 1위 3관왕 달성을 기념해 반값 할인 프로모션을 진행한다고 27일 밝혔다.

도미노피자는 3관왕 수상을 기념하며 28일부터 29일까지 온라인 방문포장 주문을 하는 회원을 대상으로 모든 피자 50% 할인 혜택을 제공한다. 주문 1회 당 2판까지 할인 받을 수 있다.

한편 도미노피자는 한국표준협회와 한국능률협회컨설팅이 주관하는 2021년 브랜드 평가 ‘고객이 가장 추천하는 기업(KNPS)’, ‘한국산업의 고객만족도(KCSI)’, ‘프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI)’ 피자부문점 부문에서 모두 1위를 기록하며 지난해에 이어 2년 연속 3관왕을 차지했다.

