광주상공회의소 '희망2022나눔캠페인' 1500만원 성금

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)는 광주상공회의소가 희망2022나눔캠페인 성금 1500만원을 전달했다고 26일 밝혔다.

전달식은 지난 24일 광주사회복지공동모금회 나눔문화관에서 광주상공회의소 정창선 회장, 최종만 상근 부회장, 채화석 전무이사 및 광주사회복지공동모금회 한상원 회장이 참석한 가운데 진행됐다.

광주상공회의소는 지난 9월 사회복지공동모금회로 1000만원을 기부한 이후로 또다시 희망2022나눔캠페인에 참여했다.

정창선 회장은 “크리스마스 이브 날 이웃사랑을 실천하게 돼 기쁘다”고 말했다.

한편, 사회복지공동모금회에서 지난 1일부터 전개하는 희망2022나눔캠페인에는 ▲KBS, MBC, KBC 방송사를 통한 성금 기부 ▲광주광역시청·5개 구청 사회복지과를 통한 성금전달 ▲동주민센터 및 동지역사회보장협의체를 통한 성금전달 ▲아너 소사이어티(개인 고액기부클럽) 회원가입 ▲착한가게 및 직장인 정기기부 착한일터 가입 ▲ARS전화기부 ▲QR코드 및 간편결제 ▲지정기탁 및 물품기탁을 통해 캠페인에 참여할 수 있다.

또 광주사랑의열매 홈페이지 온라인 모금을 통해 나눔에 참여할 수 있으며, 기부 상담은 광주사랑의열매 사무국 모금사업팀으로 문의하면 된다.

