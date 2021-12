포항서 일가족 3명 오미크론 확진…문경 부부 이어 두번째

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경북에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 오미크론 변이 감염자가 3명 더 나왔다. 문경시의 부부에 이어 경북에서 두 번째 감염이다.

26일 경북도에 따르면 포항에서 재택치료 중이던 일가족 3명이 오미크론 변이에 감염됐다.

이들은 지난 19일 미국에서 입국해 보건소 선별진료소 검사를 받은 후 이튿날 확진 판정을 받았다.

유전체 분석 1차 검사에서 비델타변이 감염으로 나왔고 2차 검사 후 25일 오미크론 변이로 확정돼 현재 감염병 전담병원에서 치료받고 있다.

입국 당일 이들과 멀리서 떨어져 인사한 국내 가족 2명은 검사 결과 음성으로 나왔다. 다른 추가 접촉자는 없는 것으로 파악됐다.

경북에서는 앞서 지난 24일 문경에 사는 부부가 카타르 방문 후 오미크론 변이에 감염돼 지금까지 오미크론 변이 감염자는 모두 5명이 됐다.

도는 모든 해외 입국자와 접촉자 자가격리 모니터링을 강화할 방침이다.

