[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서(서장 고재우)는 지난 23일 화재위험성이 높아지는 겨울철을 맞아 관내 전통시장인 동문시장을 방문하여 상인회, 제주시청 관계자가 참석한 가운데 화재예방 간담회를 개최하였다고 26일 밝혔다.

간담회에서는 소방·제주시청·상인회가 참석하여 상호 간 애로사항을 공유하고 전통시장 안전관리 강화를 위한 추진방안을 논의하였다.

고재우 제주소방서장은 “전통시장을 화재경계지구로 지정하여 관리하며 겨울철 화재 예방을 위하여 소방안전대책을 추진하고 있다”며 “상인회와 유관기관과 협력하여 더욱 안전한 전통시장을 만들어나가겠다”고 말했다.

제주=호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr