이재명 "박근혜 사면, 文 이해해야…대선영향 모르겠다"

[아시아경제 금보령 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 박근혜 전 대통령 사면에 대해 문재인 대통령의 결정을 이해해야 한다는 입장을 내놨다.

이 후보는 26일 오전 KBS '일요진단 라이브' 인터뷰에서 "형식적으로 보면 부정부패 사범에 대해 사면권을 제한하기로 했던 약속을 어긴 것처럼 보일 수 있기도 하다"면서도 "그러나 어쩔 수 없는 측면을 이해해야 한다"고 밝혔다.

이 후보는 "대통령의 사면권은 고도의 정무적 판단이 필요한 부분"이라며 "상황은 변하는 것이고 국민의 의지도 변화하기 때문에 상황이 바뀔 경우에도 과거의 원칙이나 기준을 그대로 적용하면 더 큰 혼란이 발생한다"고 말했다.

이와 함께 이 후보는 박 전 대통령 사면 발표 당일 메시지 수위를 놓고 고심했다는 점을 털어놨다. 이 후보는 당시 "문재인 대통령의 고뇌를 이해하고 어려운 결정을 존중한다"며 박 전 대통령의 진심 어린 사죄가 필요하다는 입장을 내놓은 바 있다.

그는 "지위가 높을수록 책임도 더 크게 져야 한다는 것이 제 기본 입장"이라며 "박 전 대통령, 이명박 전 대통령의 사면 문제도 저는 안 하는 것이 맞다는 입장이었다"고 강조했다.

그러면서 이 후보는 "대통령께서 저희가 내는 그런 의견과 국민의 목소리, 역사적 책무 등을 다 합쳐서 그 결정을 내리지 않았겠느냐"며 "그런 상태에서 저희가 뭐라고 논평하는 것 자체가 적절하지 않다고 판단했다"고 했다.

이 후보는 주변 분위기도 전했다. 그는 "저에게도 '탈당한다, 그러나 이재명은 지지한다' 등 문자가 몇 개 온다"며 "실망스럽다는 분들도 계신다"고 말했다.

박 전 대통령 사면이 대선에 미칠 영향을 놓고 이 후보는 "잘 모르겠다. 현상이라고 하는 건 언제나 위기 요인 또 기회요인도 있고, 유불리가 혼재하는 것인데 박 전 대통령 사면 문제도 과연 전체적으로 유리하게 작동할지 불리하게 작동할지는 잘 판단이 안 서고 있다"며 "판단하면 뭐 하겠나. 이미 벌어진 일"이라고 평했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr