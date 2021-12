현대차, 전동화 움직임 주가 촉매 되나

[아시아경제 황준호 기자] 하나금융투자는 26일 자동차 업종에 대한 비중 확대 의견과 목표주가를 유지했다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 6,500 등락률 +3.11% 거래량 1,024,355 전일가 209,000 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 코스피 시총 상위 10개 종목 비중, 전년보다 줄어…46.6%→42.3%오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지 close 의 목표주가는 주당 28만원이며 기아차는 11만원이다.

하나금융투자는 자동차 업종의 주가 부진에 대해 전기차 전환 속도와 계획이 상대적으로 느렸기 때문이라고 봤다. 하지만 최근 현대차 사장의 전기차 판매목표 상향 시사와 연구개발 조직의 전동화 중심 개편 실행 등 전동화로의 가속이 감지됨에 따라 밸류에이션과 주가에 긍정적인 영향을 기대할 수 있을 것으로 예상했다.

현대차는 최근 한 매체와의 인터뷰에서 2026년 전기차 판매목표를 170만대로 상향하고, 전기차 개발 일정을 단축해 더 많은 라인업을 확보해 E-GMP 이외의 전용 플랫폼도 추가 확보할 수 있음을 시사했다.

송선재 하나금융투자 연구원은 "아이오닉5와 EV6의 유럽/미국으로의 순차적 출시와 판매기여로 월별 전기차 점유율이 상승하고, 내년 상반기로 예상되는 전동화 목표 및 구체적인 실행 계획이 공개되면 추가적인 촉매로 작용할 것"이라고 예상했다.

