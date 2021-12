"부스터샷 접종해도…오미크론 예방 효과 10주 지나면 감소" 英 연구 결과

[아시아경제 나예은 기자] 신종 코로나바이러스(코로나19) 백신 부스터샷(3차 접종)의 오미크론 감염 예방 효과가 10주 뒤부터 감소한다는 연구 결과가 나왔다.

23일(현지시간) 영국 보건안전청(UKHSA)은 임페리얼 칼리지 런던과 에든버러대 연구 결과를 토대로 "부스터샷 투약 후 10주 경과 시 백신 효과가 15~25% 감소하는 등 보호가 약해진다는 증거가 있다"고 밝혔다. 특히 델타보다 오미크론에서 더욱 급속히 감소하는 것으로 나타났다. 다만 중증 보호 효과는 지속되는 것으로 파악됐다.

앞서 2차 접종 후 유증상 방어 효과가 떨어진다는 연구 결과는 나온 바 있지만, 부스터샷도 효과가 감소할 수 있다는 자료가 나온 건 이번이 처음이다.

연구에 따르면 아스트라제네카 백신을 2회 접종한 이들이 화이자 혹은 모더나 백신으로 3차 접종을 한 경우 2~4주 뒤 보호 효과는 약 60%였다.

백신 종류별로 10주 뒤 화이자 부스터 효과는 35%까지 낮아졌다. 모더나 부스터 효과는 45%까지 감소했지만 화이자보다는 높은 수준을 유지했다.

화이자 백신으로 1, 2차 접종 후 모더나 부스터를 맞은 이들은 최장 9주간 70~75% 효과를 유지했다.

아울러 UKHSA는 "오미크론 감염자가 델타 감염자보다 응급실에 갈 확률이 31~45%, 입원 확률은 50~70% 낮은 것으로 추정된다"면서도 "병원 내 오미크론 환자 수가 적고 확진자 대부분 젊은 연령에 속하는 만큼, 이번 분석은 예비적이고 불확실성이 크다"고 밝혔다.

한편 영국 백신접종면역공동위원회(JCVI)는 해당 연구 결과를 토대로 4차 접종 실시 여부 평가에 착수했다.

