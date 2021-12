회삿돈으로 도박 뒤 해외 잠적 50대 실형

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 회사 운영자금을 도박에 쓰고 10년 가까이 해외로 잠적했던 회사 지점장이 항소심에서도 징역형을 선고받았다.

창원지법 형사5부(김병룡 부장판사)는 업무상횡령 등 혐의로 재판에 넘겨진 A(52)씨의 항소를 기각하고 원심과 같은 징역 1년 8개월을 선고했다고 24일 밝혔다.

재판부는 “원심이 피고인에게 선고한 1심 형량이 너무 무겁거나 가볍지 않고 적절하다”고 판시했다.

경남 김해시 한 유한회사 지점장으로 근무하던 A씨는 2008년 12월부터 2009년 2월까지 회사 운영자금 4억6040만원을 인출해 도박에 썼다.

중국 국적인 A씨는 횡령 사실이 들키자 채무 변제 약속을 지키지 않은 채 연락을 끊고 2009년 4월부터 2018년 2월까지 중국에 체류했다.

재판부는 A씨가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있었기 때문에 형사소송법 제253조 3항에 의해 공소시효가 정지됐다고 봤다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr